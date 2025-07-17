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На главную ТИ-Спорт 17 июля 2025 08:16

Стало известно расписание НХЛ на сезон 2025/26

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Стало известно расписание НХЛ на сезон 2025/26
Фото: olympics.com

Пресс-служба НХЛ опубликовала расписание на сезон 2025/26.

Он стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный чемпионат состоит из 1312 матчей (по 82 встречи на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.

В первый день состоятся три матча. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» на своем льду примет «Чикаго Блэкхоукс». «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится в тот же день с «Питтсбург Пингвинз». А «Лос-Анджелес» сыграет на своей арене с «Колорадо Эвеланш», сообщает источник.

Напомним, в финальной серии минувшего сезона «Флорида» одолела «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). Таким образом, «коты» взяли второй Кубок Стэнли подряд. В финальной серии состав команд был идентичным, только тогда «Флорида» победила «Эдмонтон» со счетом 4-3.

#НХЛ #хоккей #спорт
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