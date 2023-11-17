Стало известно расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2024 год

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В следующем году досрочный период ЕГЭ пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной – с 23 мая по 1 июля, дополнительный – с 4 по 23 сентября. Проекты совместных приказов Минпросвещения РФ и Рособрнадзора с расписанием экзаменов опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Основной период откроется 23 мая экзаменами по географии, литературе и химии. Затем, 28 мая, пройдет экзамен по русскому языку, а 31 мая – по математике базового и профильного уровней.

ЕГЭ по обществознанию выпускники смогут сдать 4 июня, по истории и физике – 10 июня.

Для сдачи экзамена по информатике предусмотрено два дня – 7 и 8 июня, так же, как и для устной части ЕГЭ по иностранным языкам – 17 и 18 июня.

При этом письменную часть экзамена по иностранным языкам школьники сдадут 13 июня. На эту же дату запланирован ЕГЭ по биологии.

Согласно проекту расписания, с 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для экзаменов по всем предметам.

Проведение ОГЭ для выпускников девятых классов также разделено на три периода: досрочный – с 23 апреля по 21 мая, основной – с 24 мая по 2 июля и дополнительный – с 3 по 24 сентября.