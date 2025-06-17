Стало известно расписание Единой лиги ВТБ на следующий сезон

Фото: cskabasket.ru

Сегодня в Москве состоялся Совет Единой лиги ВТБ, где руководство турнира огласило расписание на сезон 2025/26.

Даты получились следующие:

Суперкубок Единой лиги: сентябрь 2025;

Регулярный чемпионат Единой лиги: 1 октября 2025 — 22 апреля 2026;

Внутрисезонный Кубок: 7 октября 2025 — 26 марта 2026;

Финал четырех Кубка: 10-12 апреля 2026;

Плей-офф Единой лиги: 25 апреля 2026 — 20 июня 2026;

Матч звёзд Единой лиги: 15 февраля 2026 года.

Отметим, что в новом сезоне не будет стадии плей-ин.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является ЦСКА. «Армейцы» заняли второе место в таблице регулярного чемпионата в сезоне 2024/25. В четвертьфинале команда Андреаса Пистиолиса прошла «Пари НН» (3-0), а в полуфинале разгромила УНИКС (4-0). В решающей стадии ЦСКА победил «Зенит» (4-2), став тем самым 13-кратным победителем Единой лиги ВТБ.