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Стало известно происхождение старинной могильной плиты на Арском кладбище в Казани
Казанцев заинтересовала история одного из захоронений на Арском кладбище. Речь идет о старинном надмогильном строении на центральной аллее, на котором не указано никакой информации. Мэрия города ответила жителям на их вопросы в соцсетях, что на месте его размещения никто не погребен – этот памятник нашли случайно.
«Как сообщает Управление по организации ритуальных услуг, захоронения там нет. При разборе стены храма было найдено намогильное сооружение и его положили на центральную аллею», – пояснили сотрудники администрации.
Историю захоронений на Арском кладбище можно узнать лишь по книгам регистрации, которые велись с 1994 года, добавили в мэрии, пояснив, что кладбище долгое время было закрыто.
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