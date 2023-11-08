Стало известно, почему в Казани перестал ездить автобус №49

Автобус №49, связывающий станцию Лагерная и Советский район в Казани, перестал курсировать. Причина – уход единственного водителя этого маршрута на больничный.

Как пишет ГТРК Татарстан, причина, по которой водитель подкосил свое здоровье, кроется в высоких нагрузках. На этой почве у сотрудника и работодателя даже возникла ссора, которая дошла до суда.

Как говорил сам водитель маршрута Азат Ахметзянов, его рабочий день длится почти 8 часов — с 7.30 утра до 15.12. Выдерживать подобную нагрузку ежедневно крайне тяжело.

Отметим, что иск к работодателю ПАТП-2 о плохих условиях труда рассмотрели 8 ноября в Советском районном суде. Чем все закончилось, смотрите в сюжете телеканала.