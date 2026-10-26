Стало известно, почему Максим Глушенков не вызван в сборную России

Фото: fc-zenit.ru

Лучший бомбардир РПЛ Максим Глушенков не попал в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи с Узбекистаном и Венесуэлой. По информации «Чемпионата», 27-летний полузащитник «Зенита» сам попросил главного тренера Валерия Карпина не вызывать его на этот сбор.

«Полузащитник просто не хочет сейчас ехать в сборную, о чём сказал главному тренеру. Карпин же в период отстранения всегда говорил, что не будет вызывать в команду тех, кто не хочет», — цитирует источник «Чемпионат» .

При этом, по данным «Спорт-Экспресса», причина может быть иной: Карпин не включил Глушенкова в список по дисциплинарным причинам, так как у тренера возникли вопросы к отношению игрока к делу . Официально в сборной эту информацию не подтверждали.

Отец футболиста Александр Глушенков заявил, что ни травмы, ни конфликта с Карпиным нет.

«Я сегодня общался с сыном. С Максом всё хорошо, никаких повреждений у него нет. Думаю, Валерий Георгиевич просто решил дать Максиму отдохнуть и посмотреть в деле других футболистов», — приводит его слова Sport24 .

Глушенков в текущем сезоне провёл 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. В РПЛ он лидирует в бомбардирской гонке . Сборная России сыграет с Узбекистаном 12 ноября в Ташкенте и с Венесуэлой 17 ноября в Краснодаре .