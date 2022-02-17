Стало известно, почему чемпионат России по регби на снегу перенесен в Казань

Чемпионат России по регби на снегу перенесен из Зеленодольска в Казань, причиной для этого стало более удобное расположение столицы РТ для спортсменов. О решении Федерации регби РФ рассказал исполнительный директор татарстанской федерации Владислав Максимов.

«Во-первых, мы столкнулись с проблемой локации. Кому-то было необходимо переночевать в гостинице, а от нее тяжело добираться до стадиона. Во-вторых, мы с Федерацией регби посчитали, что стадион „КАИ ОЛИМП“ более подходящий для этих соревнований», — сказал он.

Максимов подчеркнул, что именно проблема с трансфером стала основным аргументом для переноса.

«Возьмем тот же Екатеринбург и Зеленоград, — объяснил спикер. — Спортсмены приезжают в 8 утра, а в 10 вечера у них уже поезд. Ребята не успели бы добраться до вокзала. В Казани добираться куда удобнее».

Напомним, что финальные игры чемпионата России по регби на снегу у мужчин начнутся 19 февраля в 17.00, а у женщин – 20 февраля в 16.20. Соревнования пройдут без зрителей в связи с эпидемиологической ситуацией. Однако все желающие смогут подключиться к онлайн-трансляции на официальном сайте Федерации регби России.