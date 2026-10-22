Стало известно, откуда взялся огромный столб дыма со стороны Салмачей

Огромный столб густого дыма, шедшего со стороны казанского поселка Салмачи, сняли на видео. Запись, сделанную возле станции метро «Дубравная», опубликовали в одном из городских сообществ.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло в металлическом гараже на улице Овражной в Салмачах. Силы и средства пожарного гарнизона ликвидируют огонь.

В момент возникновения пожара внутри постройки находился человек, он вышел самостоятельно. Пострадавших нет.