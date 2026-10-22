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Происшествия 22 октября 2026 16:54

Стало известно, откуда взялся огромный столб дыма со стороны Салмачей

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Стало известно, откуда взялся огромный столб дыма со стороны Салмачей

Огромный столб густого дыма, шедшего со стороны казанского поселка Салмачи, сняли на видео. Запись, сделанную возле станции метро «Дубравная», опубликовали в одном из городских сообществ.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло в металлическом гараже на улице Овражной в Салмачах. Силы и средства пожарного гарнизона ликвидируют огонь.

В момент возникновения пожара внутри постройки находился человек, он вышел самостоятельно. Пострадавших нет.

#ГУ МЧС РТ #пожар в гараже #пожар в казани #гу мчс рф по рт
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