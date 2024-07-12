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Происшествия 12 июля 2024 10:31

Стало известно о стрельбе в пункте военной дислокации в Белгородской области

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В ночь на 12 июля в Белгородской области произошла стрельба на территории военной дислокации, в результате которой есть погибшие и раненые, сообщает «Газета.Ru».

По предварительным данным, после инцидента в одном из районов области введен план «Перехват». Ведутся поиски военнослужащего, вооруженного пулеметом «Калашникова» и имеющего при себе 70 патронов. Дополнительная информация уточняется.

#стрельба
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