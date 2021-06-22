Стало известно о состоянии пострадавших в страшном ДТП под Челнами

Авария произошла сегодня в одиннадцатом часу дня на трассе М7 под Набережными Челнами, на повороте в сторону Тогаево, как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее агентство сообщало, что в страшной аварии с участием легковушки и грузовика под Челнами погиб ребенок, еще двое: мальчик и девочка – пострадали.

Выяснилось, что за рулем легковушки была мать троих детей. Женщину и пострадавших девочку и мальчика 3 и 14 лет соответственно вместе с водителем грузовика доставили в БСМП. Мать перевели в реанимацию.

На место происшествия выезжал первый заместитель прокурора Айдар Галиев. Обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, мальчик находится в травматологии с переломами позвоночника и предплечья. Девочка пока находится в приемном покое, она жалуется на боль в животе, врачи проводят ей обследование, чтобы исключить возможные травмы.