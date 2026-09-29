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Происшествия 29 сентября 2026 13:43

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с опрокинувшимся автобусом в РТ

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Двое пострадавших в ДТП с автобусом, опрокинувшимся набок на трассе в Татарстане, были доставлены в БСМП им. Р.С. Акчурина. Об этом «Татар-информу» сообщили в Минздраве РТ.

«После обследования и оказания медицинской помощи одного пациента отпустили домой. Второй пациент остается в больнице, состояние средней степени тяжести», – рассказали агентству в ведомстве.

Напомним, ДТП произошло на трассе Набережные Челны – Нижнекамск. Микроавтобус Fiat Ducato, столкнувшись с легковушкой, опрокинулся набок. В автобусе находились 11 человек.

#ДТП в Татарстане #пострадали в дтп #дтп с автобусом
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