Стало известно о состоянии мальчика, пострадавшего при пожаре в СНТ под Челнами

Мальчик, который пострадал на пожаре в садовом товариществе «Силикатчик» Тукаевского района РТ, находится в тяжелом состоянии. Об этом «Татар-информу» рассказали в горздраве Набережных Челнов.

«Состояние тяжелое, но стабильное. Планируется перевод в ДРКБ по состоянию, решение будет приниматься врачами», – сообщили агентству.

Напомним, пожар произошел накануне вечером. По данным ГУ МЧС России по РТ, горел двухэтажный садовый дом на площади 88 квадратных метров.

В результате пожара пострадал 11-летний мальчик. С ожогами 1-2-й степени его госпитализировали в КДМЦ Челнов.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.