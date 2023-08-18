Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Стал известен вариант нового названия магазинов OBI в России
Структура OBI в России планирует зарегистрировать бренд Domus — заявка компании уже опубликована в базе данных Роспатента, сообщают «Ведомости».
Новый бренд будет охватывать 45 классов Международной классификации товаров и услуг.
Напомним, что DIY-сеть OBI, созданная в Германии, рассказала о планах по ребрендингу еще в октябре 2022 года — после приостановки работы в марте того же года, а затем и продажи российского бизнеса. Тогда эксперты предположили, что процедура завершится в 2023 году. В качестве возможных вариантов нового названия указывались, к примеру, HOBI и OBBI.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»