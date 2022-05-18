Аналитики назвали специальности в Казани с зарплатами более 100 тыс. в месяц

В Казани в мае работодатели больше всего готовы платить программисту «1С». Рейтинг самых высоких зарплат опубликовал SuperJob.ru.

«Работодатели ищут сотрудника с опытом работы от трех лет, знаниями языка программирования и умеющего разбираться в чужом коде. Компания предлагает удаленную работу с гибким началом и окончанием рабочего дня и 50% оплату обучения. Зарплата для соискателя – от 130 тыс. рублей в месяц», - сказано в сообщении.

На втором месте находится вакансия менеджера по продажам с зарплатой от 100 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь минимальный опыт работы в продажах и минимальные знания устройства автомобиля.

На третьем месте разместилась вакансия для руководителя отдела продаж с зарплатой от 80 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь успешный опыт управления продажами в сегменте В2В. Компания предлагает гибкий график работы. В рейтинг также вошли вакансии управляющего рестораном с зарплатой от 75 тыс. рублей и мастера по обработке искусственного камня с зарплатой до 90 тыс. рублей.