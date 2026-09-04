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На главную ТИ-Спорт 4 сентября 2026 10:00

Стало известно, кто станет следующим соперником Мурата Гассиева

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Стало известно, кто станет следующим соперником Мурата Гассиева
Фото: wbaboxing.com

Во Всемирной боксерской ассоциации (WBA) рассказали, что англичанин Мозес Итаума стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, которым сейчас владеет россиянин Мурат Гассиев.

Отметим, что сейчас европейцу Итауму – 21 год. Он одержал на профессиональном ринге 14 побед (12 – нокаутом) в 14 боях. Его ближайший бой запланирован на 29 августа и пройдет в Лондоне.

Соперником станет хорват Филип Хргович.

На счету Гассиева 34 победы и 2 поражения. Еще 1 бой был признан несостоявшимся.

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