Стало известно, кто рекомендован на должность зампреда Верховного суда РТ

Как стало известно «Татар-информу», заместителем председателя Верховного суда Татарстана может стать судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции Николай Герасимов. Его кандидатуру порекомендовала сегодня Высшая квалифколлегия РФ.

Кроме Герасимова, на должность зампреда Верховного суда республики претендовали председатель Кировского районного суда Казани Олег Соколов и судья Верховного суда Татарстана Марсель Фахриев. Однако, по данным агентства, квалифколлегия вынесла в отношении них отрицательный вердикт.