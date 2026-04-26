news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 26 апреля 2026 10:53

Стало известно, кто покушался на администрацию Трампа, устроив стрельбу в отеле при Белом доме

Читайте нас в
Телеграм

Стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме устроил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен. Мужчину задержали, он признался, что хотел застрелить членов администрации Дональда Трампа.

Мероприятие состоялось в отеле Washington Hilton, в нем участвовал сам президент США, а также первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Злоумышленник пытался прорваться через контрольный пункт в лобби отеля, в ответ на это один из охранников стал стрелять в его сторону.

В результате покушения пострадал сотрудник Секретной службы – пуля попала в бронежилет, его жизни ничто не угрожает.

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, передает ТАСС.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Альметьевске наградили победителей семинара-лаборатории современной драмы

25 апреля 2026
Мединский в Казани дал первую лекцию для клуба любителей русской истории

25 апреля 2026
Новости партнеров