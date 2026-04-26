Стало известно, кто покушался на администрацию Трампа, устроив стрельбу в отеле при Белом доме

Стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме устроил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен. Мужчину задержали, он признался, что хотел застрелить членов администрации Дональда Трампа.

Мероприятие состоялось в отеле Washington Hilton, в нем участвовал сам президент США, а также первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Злоумышленник пытался прорваться через контрольный пункт в лобби отеля, в ответ на это один из охранников стал стрелять в его сторону.

В результате покушения пострадал сотрудник Секретной службы – пуля попала в бронежилет, его жизни ничто не угрожает.

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, передает ТАСС.