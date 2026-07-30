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На главную ТИ-Спорт 30 июля 2026 09:04

Стало известно, кто перешел в «Балтику» вместо Бориско

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Стало известно, кто перешел в «Балтику» вместо Бориско
Фото: fc-zenit.ru

Стало известно, что вратарь «Нижнего Новгорода» Евгений Латышонок перешел в калининградскую «Балтику» на правах аренды до конца сезона-2026/2027.

«Евгений, будем следить за твоими успехами в Российской Премьер-Лиге и ждать в Нижнем Новгороде!» — сказано в социальных сетях нижегородского клуба.

Подчеркнем, что до этого «Зенит» на своем официальном сайте объявил об уходе голкипера Евгения Латышонка в «Нижний Новгород».

Добавим, что Латышонок уже играл за «Балтику» с 2019 по 2024 год. Тогда он провел за калининградский клуб 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль».

#футбол
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