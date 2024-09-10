Стало известно, кто из кандидатов выбран челнинцами в Госсовет республики

О результатах выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VII созыва рассказал сегодня мэр города Наиль Магдеев.

Депутатами по одномандатным округам стали семь кандидатов. На аппаратном совещании руководитель выразил надежду, что они внесут свой вклад в социально-экономическое развитие города.

«Город возлагает большие надежды на наших депутатов. Это большая ответственность и большая честь представлять полумиллионный город», — отметил он.

Традиционно в парламент республики будут избраны 100 депутатов: 50 — по партийным спискам и 50 — по одномандатным избирательным округам.

Предварительные итоги голосования по одномандатным избирательным округам на территории города Набережные Челны следующие. В Комсомольском избирательном округе №17 жители поддержали Марселя Мингалимова — он получил 81,20% голосов. В Мелекесском избирательном округе №18 лидером стал Геннадий Емельянов — 74,34%. В Центральном избирательном округе №19 70,90% избирателей проголосовали за Олега Николаева, а в Электротехническом избирательном округе №20 75,94% — за Руслана Нигматулина.

В Вахитовском избирательном округе №21 избиратели поддержали Ильдара Шамилова — 71,11% голосов в его поддержку. В Боровецком округе №22 челнинцы ставили «галочки» за Андрея Ляпунова — у него 65,60% голосов. В Автозаводском избирательном округе №23 уверенную победу одержал Владимир Чагин — 71,70% проголосовали за него.

«Мы обязательно пригласим наших избранных депутатов и поставим определенные цели и задачи. Такая практика в республике есть. Примером является работа Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова с депутатами Госсовета РТ и членами Совета федерации Федерального Собрания», — отметил градоначальник.

В день голосования челнинцы проявили высокую активность. Всего проголосовало 70,74% избирателей, или 280 тысяч горожан.

После проведения итогов голоса избирателей распределились следующим образом. За партию «Единая Россия» проголосовало 69,87% избирателей, за Коммунистическую партию Российской Федерации — 14,28% избирателей, за партию «Новые люди» — 7,43% избирателей, ЛДПР — 4,39% избирателей, партию «Справедливая Россия» — 3,51% избирателей.

По предварительным итогам выборной кампании, татарстанский парламент обновится более чем на 40%. Татарстан по явке занимает второе место — 71,63%.

Согласно данным ЦИК РТ, по результатам предварительных итогов голосования после обработки 100% протоколов по единому республиканскому избирательному округу всероссийская политическая партия «Единая Россия» набрала 76,75%, КПРФ — 10,54%, ЛДПР — 4,41%, «Новые люди» — 4,21%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 3,27%.