Стало известно, кто будет новым тренером Елены Костылевой после ухода от Плющенко

Фото: fsrussia.ru

Чемпионка России среди юниоров в финале Гран-при Елена Костылева, по данным агентства «РИА Новости Спорт», намерена продолжить спортивный путь под руководством тренера Софьи Федченко. Об этом сообщает информагентство, ссылаясь на свои источник, близкий к ситуации.

Ранее о завершении работы с 14-летней фигуристкой официально объявил ее бывший наставник Евгений Плющенко. Позже мама спортсменки подтвердила, что дочь уже тренируется с новым специалистом, однако его имя не называла.

Софья Федченко известна как тренер Алины Горбачевой — бронзового призера чемпионата России и серебряной медалистки финала российского Гран-при.

Елена Костылева и ее мама прекратили сотрудничество с «Ангелами Плющенко» после того, как супруга фигуриста Яна Рудковская опубликовала видео, на котором мама Костылевой предположительно бьет дочь. Скандал длился около двух недель, после чего Ирина Костылева забрала дочь из академии и уехала с ней в Воронеж.