Мужчины в Казани уверены, что руководители компаний чаще прощают ошибки женщинам

У женщин и мужчин из Казани разные представления о том, к чьим ошибкам руководство на работе относится более снисходительно. Так, мужчины уверены, что руководители чаще прощают ошибки женщинам. Представительницы слабого пола придерживаются противоположного мнения, следует из данных опроса, проведенного SuperJob.ru.

Почти каждый пятый мужчина, опрошенный в Казани, считает, что его руководитель более снисходителен к ошибкам женщин. Такой точки зрения чаще придерживаются как те, кто работают под начальством мужчины, так и те, кем руководят женщины.

14% женщин уверены, что их руководитель чаще прощает ошибки мужчинам, 10% — женщинам. Сотрудницы, трудящиеся под руководством женщин, чаще говорят о лояльности начальства к мужчинам.

Что касается руководителей смешанных коллективов, то в большей снисходительности к недоработкам женщин мужчины признаются чаще. Начальницы же, если верить результатам опроса, чуть чаще прощают подчиненных мужчин.