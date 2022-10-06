news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
6 октября 2022  14:07

Стало известно, компенсируют ли мобилизованным затраты на покупку обмундирования

news_top_970_100

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане России обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы. В том числе им выдают форму, экипировку и так далее, сообщается на портале «Объясняем.рф».

«Поэтому покупка мобилизованными дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», – поясняют эксперты.

Напомним, частичную мобилизацию Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Из планируемых к призыву 300 тыс. резервистов 200 тыс. уже прибыли в Вооруженные силы РФ.

Подробнее о том, что нужно взять собой для службы в зоне проведения военной спецоперации, читайте в материале «Татар-информа».

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100