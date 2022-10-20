Стало известно, кого приглашают на работу в Татарстане во время частичной мобилизации

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Частичная мобилизация отразилась на поведении татарстанских работодателей – в частности, они стали реже приглашать на собеседования женщин, сообщает hh.ru. При этом, соответственно, сократилась доля мужских резюме.

К концу сентября работодатели в Татарстане стали на 1% реже приглашать на собеседования женщин: по сравнению с первой неделей месяца доля женских резюме, заинтересовавших рекрутеров, снизилась с 62% до 61%, а доля мужских – выросла с 38% до 39%.

При этом в целом по России наблюдается обратный тренд: к концу месяца рекрутеры стали чаще приглашать на собеседования женщин, а доля мужских резюме, заинтересовавших рекрутеров, сократилась с 41% до 38%.

В последнюю неделю сентября работодатели на 5% реже приглашали на собеседования соискателей в возрасте 18-24 лет. В то же время на 2% увеличилась доля приглашений, отправленных людям 25-34 лет и на 1% соискателям 35-44 лет.

Что касается опыта работы, то в последнюю неделю месяца в нашем регионе на 2% снизилось количество приглашений соискателей без опыта работы по сравнению с первой неделей сентября. Также снижение на 1% наблюдается относительно приглашений на собеседования соискателей с опытом работы до одного года.

Напомним, частичную мобилизацию в России Президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Призвать для службы в зоне проведения военной спецоперации планируется 300 тыс. резервистов.