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Общество 18 февраля 2025 16:42

Стало известно, кого назначили на должность заместителя прокурора Татарстана

Стало известно, кого назначили на должность заместителя прокурора Татарстана
vk.com/moscowproc

Как стало известно «Татар-информу», Зафар Махмудов назначен на должность заместителя прокурора Татарстана. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Махмудов Зафар Шухратович родился в 1986 году.

После окончания в 2008 году Московской государственной юридической академии, проходил военную службу в вооруженных силах России.

В органах прокуратуры служит с 2009 года на различных должностях. С 2016 года он занимал пост прокурора Юхновского района Калужской области. В 2019 году Зафар Махмудов возглавил Лефортовскую межрайонную прокуратуру в Москве.

#Прокуратура РТ #назначения
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