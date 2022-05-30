Стало известно, когда завершится расследование допингового дела Камилы Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила о том, когда могут быть приняты решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

По словам Логиновой, расследование по данному делу планируется завершить в августе.

«В прессе обсуждается август, мы стремимся уложиться в эти сроки. В ходе расследования опрашивается большое число людей, выясняются новые обстоятельства, требующие проверки, из-за этого можем закончить позже. Официального дедлайна нет. Главное для нас — установить истину», — цитирует Логинову «Матч ТВ.

Напомним, в допинг-пробе Камилы Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Фигуристка сдала её на чемпионате России в декабре.

Чуть позже МОК принял решение не награждать призеров Олимпиады до завершения расследования. Валиева была допущена до личного турнира, где стала лишь четвертой.