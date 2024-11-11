Фото: © «Татар-информ»

Стало известно, когда закроется навигация на реках Татарстана: первой рекой, по которой прекратят движение суда, станет Кама. На ней навигация закроется уже сегодня.

В соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта, на Волге запрет наступит позднее, 21 ноября.

Осенние холода, ветер, снег и дождь, плохая видимость, короткий световой день усиливают риск происшествий во время водных прогулок.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан призывает судоводителей завершить период навигации и отправить маломерное судно на «зимний» отдых.