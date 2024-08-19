Стало известно, когда в казанском метро запустят систему оплаты проезда по лицу

Систему оплаты проезда по лицу планируют ввести в казанском метро 30 августа.

Ранее хотели запустить систему FacePay в режиме теста еще 1 апреля и начать полноценно использовать 1 июня. Но запуск отложили, поскольку были неопределенности в финансировании. Также само техзадание исполнителям из сферы биометрии направили только в мае, пишут «Казанские ведомости».

Систему, опирающуюся на цифровые профили, реализуют в общественном транспорте в рамках проекта Минтранса РФ «Зеленый цифровой коридор пассажира». Казань станет первым городом, где «испробуют» такие технологии.

Оборудование и ПО для FacePay поставит IT-компания Inoface из Татарстана, которая уже работала по данному направлению с другими организациями и Госзнаком. Устройства начали устанавливать осенью 2022-го, начав с «Козьей Слободы». На текущий момент эта работа продолжается на «Кремлевской», «Площади Тукая», «Суконной слободе» и других станциях метро.