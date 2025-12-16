Стало известно, когда откроются катки в парке Чёрное озеро и на Кремлевской набережной

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшие две недели заработают катки в парке Чёрное озеро и на Кремлевской набережной в Казани. Сейчас там идут последние подготовительные работы. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель комитета физической культуры и спорта исполкома города Линар Гарипов.

«Каток в парке Чёрное озеро откроется в ближайшую субботу, а на Кремлевской набережной на следующих выходных», – сообщил собеседник агентства.

Всего этой зимой в Казани будут открыты 105 мест для катания на коньках, среди них Парк Победы, парк «Калейдоскоп», Ак Барс Арена и многие другие. Уже активно работают катки на стадионах «Трудовые резервы» и «Ракета».