Стало известно, при какой температуре начнут закрывать катки в Казани

Катки в Казани будут работать до того момента, пока температура в городе не начнет держаться стабильно выше нуля, поэтому вопрос о закрытии этих мест будут поднимать в зависимости от погодных условий. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе мэрии.

«В зависимости от погодных условий, до установления стабильно плюсовых температур», – рассказали журналисту редакции.

Ранее сообщалось, что новая неделя в Татарстане начнется с потепления до +1 градуса. Так, в понедельник, 5 февраля, температура опустится максимум до -4 градусов, пишет пресс-служба Гидрометцентра.

Также в республике прогнозируют облачность и мокрый снег. Местами – метель с гололедицей. Скорость ветра – до 18 метров в секунду. Еще татарстанцев предупреждают о снежных заносах на дорогах.