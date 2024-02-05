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Стало известно, при какой температуре начнут закрывать катки в Казани
Катки в Казани будут работать до того момента, пока температура в городе не начнет держаться стабильно выше нуля, поэтому вопрос о закрытии этих мест будут поднимать в зависимости от погодных условий. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе мэрии.
«В зависимости от погодных условий, до установления стабильно плюсовых температур», – рассказали журналисту редакции.
Ранее сообщалось, что новая неделя в Татарстане начнется с потепления до +1 градуса. Так, в понедельник, 5 февраля, температура опустится максимум до -4 градусов, пишет пресс-служба Гидрометцентра.
Также в республике прогнозируют облачность и мокрый снег. Местами – метель с гололедицей. Скорость ветра – до 18 метров в секунду. Еще татарстанцев предупреждают о снежных заносах на дорогах.
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