Стало известно, когда начнется надвижка пролета моста через Каму на обходе Челнов

При строительстве моста через Каму на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов завершен монтаж стапельной площадки. Она нужна для сборки металлоконструкции пролетного строения и дальнейшей его надвижки на опоры моста, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Стенд для укрупнительной сборки стоит на 12 временных опорах на высоте 16 метров. Длина стапельной площадки – 170 метров. Для ее монтажа мостостроителям понадобилось 4305 тонн металлоконструкций», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

На стапель уже подняли семь блоков металлоконструкции пролета моста.

Мост через Каму протяженностью 1,3 км будет стоять на 22 опорах. На пролетных строениях сделают деформационные швы, уложат гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие, установят барьерное и перильное ограждения.

На мосту будет установлено освещение и навигационная судоходная сигнализация.

Сейчас основная работа сосредоточена на опорах мостового перехода.

Предполагается, что к надвижке пролетного строения рабочие приступят в сентябре. После ее завершения стапельная площадка будет демонтирована.