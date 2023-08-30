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Стало известно, когда начнется надвижка пролета моста через Каму на обходе Челнов
При строительстве моста через Каму на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов завершен монтаж стапельной площадки. Она нужна для сборки металлоконструкции пролетного строения и дальнейшей его надвижки на опоры моста, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Стенд для укрупнительной сборки стоит на 12 временных опорах на высоте 16 метров. Длина стапельной площадки – 170 метров. Для ее монтажа мостостроителям понадобилось 4305 тонн металлоконструкций», – говорится в сообщении.
На стапель уже подняли семь блоков металлоконструкции пролета моста.
Мост через Каму протяженностью 1,3 км будет стоять на 22 опорах. На пролетных строениях сделают деформационные швы, уложат гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие, установят барьерное и перильное ограждения.
На мосту будет установлено освещение и навигационная судоходная сигнализация.
Сейчас основная работа сосредоточена на опорах мостового перехода.
Предполагается, что к надвижке пролетного строения рабочие приступят в сентябре. После ее завершения стапельная площадка будет демонтирована.
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