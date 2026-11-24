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Клубы Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги планируют вернуться к вопросу расширения чемпионата страны до 18 команд на ближайшем общем собрании в феврале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Планируется, что клубы РПЛ в следующий раз обсудят вопрос расширения до 18 клубов на следующем общем собрании в феврале. Однако нельзя исключать, что клубы соберутся и до следующего планируемого общего собрания», — приводит слова источника ТАСС.

Напомним, что идею расширения РПЛ до 18 команд 10 ноября 2026 года на общем собрании клубов выдвинул генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов. Сейчас готовится подробный проект с расчётами для РПЛ и РФС, после чего вопрос может дойти до исполкома РФС.

Отметим, что ранее против расширения лиги высказался бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, назвав его нецелесообразным. Будем следить за развитием ситуации. Спасибо за внимание.