Стало известно, когда и какие катки заработают в Казани этой зимой

В этом сезоне в Казани заработают 102 места для катания на коньках, 83 хоккейные коробки, а еще 19 катков с пунктами проката и 5 ледовых дворцов. Такие цифры озвучил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов на деловом понедельнике в мэрии.

«25 ноября начал работать самый крупный каток в Республике Татарстан на стадионе „Трудовые резервы“. Идет активная подготовка на стадионе „Ракета“ и „Тасма“. В декабре начнут свою работу катки у стадиона „Ак Барс Арена“, в сквере „100-летия образования строительной отрасли ТАССР“, в парке Победы, а на Кремлевской набережной будет залит один из самых протяженных катков в Европе длиной 1 км», — сказал Гарипов и добавил, что к открытию готовится излюбленное место горожан — каток в парке «Черное озеро».

На 83 хоккейных коробках тренеры по месту жительства будут проводить занятия с детьми. Это позволяет развивать дворовый хоккей, отметил Гарипов.