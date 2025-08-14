news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 14 августа 2025 13:37

Стало известно, когда Джош Ливо прилетит в Россию

Читайте нас в
Телеграм
Стало известно, когда Джош Ливо прилетит в Россию
Фото: hcsalavat.ru

Канадский нападающий Джош Ливо прибудет в Россию в конце нынешней недели. Здесь он подпишет контракт с одним из клубов лиги. Об этом сообщил представитель игрока Иван Ботев.

Ранее уфимский «Салават Юлаев» разорвал контракт с хоккеистом из-за того, что тот не явился на сборы команды вовремя. Ботев заявил, что Ливо снова придется менять визу, поскольку он больше не является сотрудником ХК «Салават Юлаев».

«Сейчас нужно снова менять визу, потому что он не является уже работником «Салавата», он не сможет заехать по той визе. К субботе-воскресенью, думаю, он будет в России», – сказал Ботев.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Ливо подпишет контракт с челябинским «Трактором».

В минувшем сезоне 32-летний нападающий стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 80 (49+31) очков в 62 матчах.

#кхл #хк салават юлаев
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Повышение пенсий в сентябре: кого это коснется в Татарстане

Повышение пенсий в сентябре: кого это коснется в Татарстане

13 августа 2025
Рустам Минниханов назвал главный экзамен в своей жизни

Рустам Минниханов назвал главный экзамен в своей жизни

13 августа 2025