Стало известно, когда Джош Ливо прилетит в Россию

Фото: hcsalavat.ru

Канадский нападающий Джош Ливо прибудет в Россию в конце нынешней недели. Здесь он подпишет контракт с одним из клубов лиги. Об этом сообщил представитель игрока Иван Ботев.

Ранее уфимский «Салават Юлаев» разорвал контракт с хоккеистом из-за того, что тот не явился на сборы команды вовремя. Ботев заявил, что Ливо снова придется менять визу, поскольку он больше не является сотрудником ХК «Салават Юлаев».

«Сейчас нужно снова менять визу, потому что он не является уже работником «Салавата», он не сможет заехать по той визе. К субботе-воскресенью, думаю, он будет в России», – сказал Ботев.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Ливо подпишет контракт с челябинским «Трактором».

В минувшем сезоне 32-летний нападающий стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 80 (49+31) очков в 62 матчах.