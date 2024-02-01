Стало известно, на сколько баллов татарстанцы оценили экологическую ситуацию в регионе

В ходе опроса, проведённого в Татарстане, 95% его участников сообщили, что учитывали бы состояние экологии при рассмотрении вопроса о переезде. Ещё около 71% участников опроса оценивают выше среднего экологическую ситуацию в регионе. Об этом сообщил сегодня руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в Республике Татарстан Марсель Гильмеев на экспертной дискуссии клуба «Волга» в казанском IT-парке им. Башира Рамеева.

«Мы выяснили, как татарстанцы оценивают изменения, происходящие в республике в сфере экологии. Жители республики из 5 баллов ставят 4,6-4,7 по направлениям „улучшение качества воды“, „воспроизводство лесов“, „рекультивация свалок“, „снижение объема выбросов в атмосферу“», — сказал он.

В ходе опроса также выяснилось, что более половины татарстанцев знают об изменениях в сфере экологии, которые сейчас происходят и о реализации нацпроекта «Экология». Оказалось, что Минэкологии Татарстана получило оценку своей работы в 6,3 балла из возможных 10.

«Это достаточно высокий показатель», — заметил спикер.

Интересно, что молодежь в возрасте от 18 до 34 лет дала более высокую оценку проводимой работе в сфере экологии со стороны государства, чем представители старшего поколения.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».