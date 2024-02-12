Стало известно, какие зарплаты предлагают предприятия Татарстана начинающим специалистам

В связи с нехваткой рабочих рук предприятия Татарстана повышают заработную плату и расширяют пакет социальных гарантий для молодых специалистов. Об этом сообщил сегодня «Татар-информу» генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ» Эмиль Губайдуллин.

«В настоящее время большая часть обучения (при получении среднего профессионального образования — прим. Т-и) носит не только теоретический, но и практический характер. Ребята уже с третьего курса проходят стажировки на предприятиях, и многие остаются там работать. Ребята, прошедшие через чемпионатное движение, зачастую бывают более профессиональными, чем некоторые работники предприятий», — сказал он.

Спикер также отметил рост зарплат в реальном секторе экономики. «Мы понимаем, что если предприятие хочет получить специалиста, то другого варианта, кроме как увеличить зарплату, нет. Поэтому есть зарплаты в 80–100 тыс. рублей в месяц и выше. Конечно, всё зависит от квалификации специалиста», — добавил собеседник агентства.

Губайдуллин пояснил, что по итогам демонстрационного экзамена молодой человек получает не только диплом учебного заведения, но и так называемый «паспорт компетенций», где посредством балльной системы отражается уровень его знаний и умений. Исходя из этой информации, предприятие принимает решение, на какой участок направить молодого специалиста и какой разряд присвоить.

«Зарплата — важный вопрос в современном мире для молодежи. Приятно, что предприятия начинают это понимать и в гонке за кадрами улучшают соцпакеты, заработные платы», — заключил эксперт.