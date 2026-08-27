Стало известно, какие штаммы гриппа ждут татарстанцев в этом сезоне

В Татарстане ожидают начала сезона ОРВИ. О том, какие штаммы гриппа ждут жителей республики, на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По прогнозу в предстоящем сезоне будут циркулировать вирусы гриппа А – H1N1 "Миссури", H3N2 штамм "Дарвин", а также грипп В – штамм "Токио линия Виктория". Эти штаммы будут включены в вакцину, которые готовятся в гражданский оборот. От этих штаммов мы и будем прививаться», – сказала спикер.