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Общество 27 августа 2026 10:34

Стало известно, какие штаммы гриппа ждут татарстанцев в этом сезоне

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В Татарстане ожидают начала сезона ОРВИ. О том, какие штаммы гриппа ждут жителей республики, на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По прогнозу в предстоящем сезоне будут циркулировать вирусы гриппа А – H1N1 "Миссури", H3N2 штамм "Дарвин", а также грипп В – штамм "Токио линия Виктория". Эти штаммы будут включены в вакцину, которые готовятся в гражданский оборот. От этих штаммов мы и будем прививаться», – сказала спикер.

#грипп и орви #Здоровье
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