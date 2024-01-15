Стало известно, какие продукты и напитки пользовались спросом у россиян на Новый год

Новый год — один из праздников, на который приходится пик традиционных застолий россиян. Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» изучили статистику спроса в первые дни года, чтобы узнать, какие напитки выбирали покупатели после новогодних праздников.

Представители сервиса проанализировали данные о продажах наиболее популярных безалкогольных напитков за период с 1 по 8 января 2024 года и сравнили их с аналогичным периодом 2023 года. В выборку вошли питьевая и минеральная вода, соки, морсы, лимонады, квас, энергетики, чайные напитки, а также безалкогольные пиво и вина.

В целом по стране потребление безалкогольных напитков в январе 2024 года выросло в среднем в 2 раза по сравнению с январём 2023 года. Самыми популярными напитками в порядке убывания стали: питьевая вода, сладкие напитки, пакетированные соки и нектары, минеральная вода и энергетики. Всего пользователи сервиса в первую неделю января выпили более 2 млн литров напитков, при этом более 1 млн пришлось на долю обычной питьевой воды. Больше всего любителей воды живёт в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже и Казани.

Сравнивая предпочтения россиян в 2023-м и 2024 годах, можно заметить несколько тенденций. В наступившем году стали менее популярны квас и квасные напитки, уступив своё место в рейтинге безалкогольному пиву и сокам в стекле. Так, заказанного безалкогольного пива выросло на 157 %, соков и нектаров в стекле — на 175 %, а кваса — только на 102 %. В отличие от пива, безалкогольные вина, наоборот, теряют свою популярность: в январе 2024 года по сравнению с январём прошлого года россияне выпили в 5 раз меньше белого безалкогольного вина и потеряли интерес к красному безалкогольному.

Также в наступившем году пользователи сервиса стали отдавать предпочтение сладким негазированным напиткам вместо питьевых компотов и полюбили функциональные напитки, интерес к которым в 2024 году вырос в 10 раз. К ним относят всевозможные специализированные напитки с витаминами, антиоксидантами и другими полезными добавками.

Другие распространённые напитки — пакетированные соки и нектары — в этом году поменяли свои позиции в рейтинге среди жителей разных городов. Так, в январе 2024 года по сравнению с январем 2023-го их полюбили пользователи из Ханты-Мансийска и Екатеринбурга, в то время как среди жителей Челябинска, интерес к ним снизился. В Новосибирске соки и нектары в этом году потеснила минеральная вода. Если в январе 2023 года соки лидировали с небольшим отрывом, то в январе 2024-го новосибирцы выпили их на 25 % меньше, чем минеральной воды.

В остальных регионах вкусы россиян также отличаются. Например, в Красноярске топ любимых напитков в январе возглавила не питьевая вода, как в целом по стране, а сладкие безалкогольные напитки. Похожие предпочтения и у жителей Омска, где питьевая вода в рейтинге популярности уступает сладким напиткам и минералке.

Еще одна тенденция, которую отмечают аналитики, связана с ростом количества заказов на дом. В 2024 году россияне стали чаще пользоваться доставкой, и этот тренд актуален не только для напитков, но и в целом для продуктов питания. В первую неделю января 2024 года количество заказов на дом выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом.