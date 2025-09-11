Стало известно, какие именно автомобили разыграют в Татарстане в единый день голосования

Фото: Фото: vk.com/tatarstanalga

Организаторы масштабного республиканского фотоконкурса* #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга объявили, какие автомобили разыграют в день выборов Раиса Республики Татарстан 14 сентября. Два победителя получат по внедорожнику Sollers ST8. Это полноприводный пикап, произведенный в России, Вместимость автомобиля – до пяти человек, а грузоподъемность – 900 килограммов. Именно в Татарстане находится одна из главных промплощадок компании Sollers.

Помимо двух внедорожников, в течение дня среди участников фотоконкурса случайным образом выберут 11 обладателей новых iPhone 16.

Аналогичные фотоконкурсы проводили в Татарстане и во время выборов в прошлом году. Их победители пожелали участникам нового розыгрыша удачи и поделились впечатлениями.

Флюда Гардисламова из Актанышского района РТ тогда стала первой обладательницей новой машины. Женщина призналась, что победа в конкурсе стала для ее семьи настоящим сюрпризом. Она не сразу поверила, что именно ей улыбнулась удача. О том, что именно они с супругом выиграли автомобиль, им сообщили односельчане.

«Для нас выиграть машину стало счастливым событием. Я думаю, что каждый может стать обладателем ценного приза. Почему не попробовать?» – сказала Флюда Гардисламова.

Фото: vk.com/tatarstanalga

Алина Хуснутдинова и ее муж из Лаишевского района также стали одними из победителей конкурса. Алина заметила, что вместе с супругом с замиранием сердца смотрела прямой эфир с розыгрышем. После объявления победителя их телефон начал разрываться от звонков и поздравлений.

«Когда публиковала фото, я пошутила, что одна из трех машин станет моей. И вот – сбылось. Кто бы мог подумать, что из 28 тыс. человек достанется именно нам? До этого я не верила в подобные розыгрыши. Сейчас многие знакомые начали участвовать в подобных конкурсах, так как у всех есть шанс выиграть. Хочется пожелать всем удачи», – сказала Алина.

Фото: vk.com/tatarstanalga

Обладателями Lada Vesta стали и Эльвина и Андрей Митрофановы из Казани. В конкурсе супруги решили поучаствовать спонтанно. О своей победе семья Митрофановых узнала на концерте у «Ак Барс Арены»: Эльвине позвонила двоюродная сестра из Елабуги.

«На самом деле эмоция страха вырвалась вперед. Думала, что меня покажут по телевизору, а я не люблю публичности. Я была в шоке, когда узнала о победе. Близкие родственники очень сильно радовались, как будто сами выиграли», – рассказала Эльвина.

Фото: vk.com/tatarstanalga

Новый фотоконкурс #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга стартует уже в это воскресенье, 14 сентября. Принять участие и выиграть один из 11 смартфонов iPhone 16 и два автомобиля может каждая семья Республики Татарстан.

Чтобы принять в конкурсе участие, следует:

1) 14 сентября с 7.00 до 20.00 сделать семейное фото на фоне избирательного участка РТ (снаружи) со специальным браслетом «Всей семьей на выборы», который можно получить рядом с избирательным участком после голосования;

2) выложить фото на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с двумя обязательными хэштегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга 14 сентября с 7.00 до 20.00.

Обязательные условия:

• Фото с семьей должно быть сделано на фоне избирательного участка – снаружи. На фотографии должен присутствовать узнаваемый элемент входной группы избирательного участка: надпись, плакат, баннер.

• На фотографии должен быть виден минимум один специальный браслет, выдаваемый проголосовавшим на избирательных участках.

• Хэштеги ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга должны быть в одном посте с фотографией (не в комментариях).

• Участником фотоконкурса может быть только житель РТ, имеющий постоянную или временную прописку в РТ.

• В розыгрыше участвуют фотографии, которые были сделаны и выложены на личной странице участника в социальной сети «ВКонтакте» (страница участника в социальной сети должна быть открыта на время проведения фотоконкурса и принадлежать лицу, достигшему 18-летнего возраста).

Со всеми обязательными условиями можно ознакомиться в сообществе фотоконкурса «Татарстан Алга» во «ВКонтакте», в разделе «Правила фотоконкурса 14 сентября 2025».

Расписание розыгрышей по московскому времени:

• 9.00 – розыгрыш одного cмартфона iPhone 16

• 10.00 – розыгрыш одного cмартфона iPhone 16

• 11.00 – розыгрыш одного cмартфона iPhone 16

• 12.00 – розыгрыш одного автомобиля Sollers ST8

• 13.00 – розыгрыш одного cмартфона iPhone 16

• 14.00 – розыгрыш одного cмартфона iPhone 16

• 15.00 – розыгрыш одного cмартфона iPhone 16

• 16.00 – розыгрыш одного cмартфона iPhone 16

• 17.30** (предварительно) – розыгрыш одного cмартфона iPhone 16 (в перерыве между первым и вторым периодами хоккейного матча «Ак Барс» – «Металлург»)

• 19.30** (предварительно) – розыгрыш двух cмартфонов iPhone 16 (после завершения хоккейного матча «Ак Барс» – «Металлург»)

• 20.00 – розыгрыш одного cмартфона iPhone 16

• 21.30** (предварительно) – розыгрыш одного автомобиля Sollers ST8.

Фотография участника, опубликованная в течение дня, остается в конкурсе и участвует в розыгрышах до 21.30 независимо от времени публикации.

Прямая трансляция розыгрыша всех призов будет проходить 14 сентября 2025 года на телеканале ТНВ и в сообществе во «ВКонтакте» «Татарстан Алга».

* Фотоконкурс не является лотереей, не основан на риске, не является рекламой, участие в фотоконкурсе осуществляется на безвозмездной и добровольной основе.

** Время может быть изменено, за актуальной информацией следите 14 сентября 2025 года в сообществе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте».

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления зарегистрировано свыше 11 тыс. кандидатов.