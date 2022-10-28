Стало известно, как в Казани встретят праздник Казанской иконы Божией Матери

4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, во всех храмах и монастырях Татарстанской митрополии пройдут церковные торжества и праздничные богослужения.

Главные торжества состоятся в Казанском Богородицком мужском монастыре, где в 1579 году явился чудотворный Казанский образ Пресвятой Богородицы. Богослужение возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Торжественное всенощное бдение с акафистом Божией Матери начнется днем ранее, 3 ноября, в 17.00. Начало Божественной литургии запланировано на 4 ноября в девять часов утра.

Традиционный крестный ход с чтимым Казанским образом Царицы Небесной предварит служение Литургии: священнослужители и прихожане Татарстанской митрополии пройдут крестным ходом из Благовещенского собора Казанского кремля до места явления святыни. Начало крестного хода 4 ноября в 7.30, уточнили в пресс-службе Татарстанской митрополии.