Стало известно, как в 2023 году получить премию Раиса Татарстана

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Выдвижение соискателей на присуждение премий Раиса Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества стартует 23 августа. Кто может получить награду и где принимают заявки на конкурс, рассказала сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Премия вручается в республике с 2015 года за личный выдающийся вклад в развитие институтов гражданского общества и некоммерческим организациям за проекты, которые имеют большой социальный эффект и направлены на решение конкретных вопросов детей, ветеранов, а также в различных сферах — образования, культуры», — сказала она.

Валеева отметила, что до 2018 года ежегодно присуждалось пять премий: по две — в размере 250 тыс. рублей гражданам и по три — в размере 400 тыс. рублей организациям. С 2018 года количество премий увеличилось до восьми. Теперь три премии вручаются гражданам, и пять — организациям. Размер премий не изменялся. За восемь лет награду получили 55 лауреатов, в том числе присуждена 21 персональная премия гражданам, отмечены 34 организации.

«В числе победителей известные организации республики, их проекты знакомы большинству граждан. Это фонд „Ярдэм“ Ильдара Баязитова, АНО „Новый век“, которая работает с мигрантами, и другие», — отметила Валеева.

В числе лауреатов премии 2022 года директор ассоциации «Некоммерческое партнерство развития донорства «Донор-Серч» Руслан Шекуров. В этом году некоммерческая организация отмечает свое десятилетие.

«Приятно, что нашу работу оценили в Татарстане. Несколько наших проектов выросли до федерального масштаба. Донорское движение активно развивается по всей стране, у нас большое сообщество — более 200 тыс. человек. Сдать кровь может каждый, кто здоров и подходит по показателям», — сказал он.

Председатель Региональной общественной организации приемных семей РТ «Мы вместе» Светлана Елакова лауреатом премии стала в 2019 году.

«Наш проект масштабирован в муниципальных районах республики. Мы развиваем клубы приемных семей, реализуем проект „Моя профессия — родитель“. В нашу организацию обращаются руководители Ассоциации приемных семей из других регионов страны за опытом», — рассказала она.

Сейчас организация объединяет 14 клубов приемных родителей в Казани и в районах республики. В клубах уделяется особое внимание защите прав детей-сирот и профилактике социального сиротства.

Документы на конкурс на соискание премии Раиса Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества принимаются с 23 августа по 27 сентября в Общественной палате РТ.