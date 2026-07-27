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На главную ТИ-Спорт 27 июля 2026 09:05

Стало известно, как Рожков оскорбил судью после удаления в матче с «Краснодаром»

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Стало известно, как Рожков оскорбил судью после удаления в матче с «Краснодаром»
Фото: rubin-kazan.ru

Накануне, казанский «Рубин» в матче первого тура РПЛ сезона 2026/2027 уступил вице-чемпиону России «Краснодару».

Одним из важных моментов игры стало удаление защитника казанцев Ильи Рожкова. Стало известно, что игрок сказал судье в подтрибунном помещении. .

.«Не судья, а ****** какой‑то», — сказал Рожков в эфире «Матч ТВ»,

Добавим, что после матча, у Боселли, с которым и случился эпизод у Рожкова, диагностирован перелом носа.

#футбольный клуб рубин
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