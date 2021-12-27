Стало известно, как подразделения ГИБДД Казани будут работать в новогодние праздники
В городской Госавтоинспекции рассказали, как будут работать их подразделения, осуществляющие прием граждан, в новогодние праздники.
Так, районные подразделения ГИБДД Казани по улицам Айдарова, Иовлева, Хади Такташа и на Мамадышском тракте будут работать следующим образом:
- 31 декабря – с 8.00 до 18.00;
- 1, 2, 7 и 9 января – выходные дни, прием не будет осуществляться;
- с 3 по 6 января – с 8.00 до 16.00;
- 8 января – с 8.00 до 12.00.
Отдел технадзора и регистрации авто, который расположен по адресам Оренбургский тракт, 5 и Тэцевская, 5:
- 31 декабря – с 8.00 до 16.30;
- 1 и 2 января – выходные дни, без приема граждан;
- с 3 по 9 января – по графику приема граждан.
В праздничные дни также будут работать пункты регистрации авто, которые расположены в автосалонах.
Так, в салонах «ТТС» по адресам Декабристов, 96 и проспект Победы, 194 будет следующий график приема:
- 31 декабря, а также 5, 6 и 8 января – с 9.00 до 15.00;
- в остальные дни прием не проводится.
В салонах «КАН-Авто» на Сибирском и Оренбургском трактах:
- 31 декабря, а также с 3 по 9 января – прием с 10.00 до 18.00;
- в остальные дни принимать граждан не будут.
Пункт регистрации в филиале «МФЦ» на проспекте Победы, 214 будет следующий режим приема граждан:
- 5, 6 и 8 января – прием с 9.00 до 16.30;
- в остальные дни приема граждан не будет.
Экзаменационный отдел на Модельной и Актайской будет работать следующим образом:
- 31 декабря – с 8.00 до 16.30;
- 1 и 2 января – выходные дни, без приема граждан;
- с 3 по 9 января – по графику приема.
В ГИБДД Казани напоминают, что свой визит можно спланировать заранее, записавшись на прием на портале Госуслуг.