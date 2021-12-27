Стало известно, как подразделения ГИБДД Казани будут работать в новогодние праздники

В городской Госавтоинспекции рассказали, как будут работать их подразделения, осуществляющие прием граждан, в новогодние праздники.

Так, районные подразделения ГИБДД Казани по улицам Айдарова, Иовлева, Хади Такташа и на Мамадышском тракте будут работать следующим образом:

31 декабря – с 8.00 до 18.00;

1, 2, 7 и 9 января – выходные дни, прием не будет осуществляться;

с 3 по 6 января – с 8.00 до 16.00;

8 января – с 8.00 до 12.00.

Отдел технадзора и регистрации авто, который расположен по адресам Оренбургский тракт, 5 и Тэцевская, 5:

31 декабря – с 8.00 до 16.30;

1 и 2 января – выходные дни, без приема граждан;

с 3 по 9 января – по графику приема граждан.

В праздничные дни также будут работать пункты регистрации авто, которые расположены в автосалонах.

Так, в салонах «ТТС» по адресам Декабристов, 96 и проспект Победы, 194 будет следующий график приема:

31 декабря, а также 5, 6 и 8 января – с 9.00 до 15.00;

в остальные дни прием не проводится.

В салонах «КАН-Авто» на Сибирском и Оренбургском трактах:

31 декабря, а также с 3 по 9 января – прием с 10.00 до 18.00;

в остальные дни принимать граждан не будут.

Пункт регистрации в филиале «МФЦ» на проспекте Победы, 214 будет следующий режим приема граждан:

5, 6 и 8 января – прием с 9.00 до 16.30;

в остальные дни приема граждан не будет.

Экзаменационный отдел на Модельной и Актайской будет работать следующим образом:

31 декабря – с 8.00 до 16.30;

1 и 2 января – выходные дни, без приема граждан;

с 3 по 9 января – по графику приема.

В ГИБДД Казани напоминают, что свой визит можно спланировать заранее, записавшись на прием на портале Госуслуг.