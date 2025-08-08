Стало известно, как организуют выборы Раиса Татарстана в Полпредстве в Москве

Равиль Ахметшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Экстерриториальный участок для голосования на выборах Раиса Татарстана в Москве откроется живым исполнением гимнов РФ и РТ. Об этом рассказал вице-премьер республики – полномочный представитель РТ в России Равиль Ахметшин на брифинге в общественном пространстве «Точка выбора».

«Гимн Российской Федерации будет исполнять наш земляк, Заслуженный артист России Владимир Кудашев. Гимн Татарстана исполнит Заслуженная артистка Татарстана Ляйсан Мингазова», – рассказал Ахметшин.

На избирательном участке также будут выступать творческие коллективы, которые пригласит Автономия Татар Москвы, и организуют буфет с национальной выпечкой.

Для тех татарстанцев, кто 14 сентября будет находиться в Москве, предусмотрена возможность проголосовать на выборах Раиса Татарстана в столице. Избирательный участок будет открыт в здании Полномочного представительства Татарстана в Российской Федерации по адресу: 3-й Котельнический переулок, дом 13/15, строение 1.

Андрей Кондратьев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы не ставим никаких задач по цифрам избирателей. Мы создаем возможность для наших земляков в Москве проголосовать», – сказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Чтобы выбрать удобный участок для голосования, нужно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

Каждый избиратель Татарстана может подать заявление о голосовании на удобном для него избирательном участке по месту нахождения. Заявления по технологии «Мобильный избиратель» принимаются:

﻿﻿с 30 июля по 10 сентября – через портал Госуслуг, в офисах МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях;

﻿﻿с 3 по 10 сентября – в участковых избирательных комиссиях.

На выборах Раиса Татарстана сервис «Мобильный избиратель» будет работать на всей территории республики, на дополнительных выборах депутата Государственного Совета – только в Мелекесском избирательном округе Nº18. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления «Мобильный избиратель» не предусмотрен.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), Хафиза Миргалимова (КПРФ).