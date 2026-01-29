Стало известно, как к Минниханову попала книга с автографом Джеки Чана

Актер и кинорежиссер Джеки Чан передал книгу со своим автографом для Раиса Татарстана Рустама Минниханова через резидента IT-парка. Об этом журналистам рассказал замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.

Команда из Казахстана, проект Cube, которая стала резидентом IT-парка, занимается созданием фильмов и сериалов. В их проектах принимают участие известные личности, в том числе Джеки Чан.

«Джеки Чан, зная, что этот проект теперь выходит на Татарстан, передал этот сувенир для нашего Раиса Рустама Нургалиевича», – сказал Габдрахманов.

Минниханов пообщался с резидентом IT-парка и получил подарок от Джеки Чана, осматривая выставку инновационных проектов. Ее подготовили по случаю заседания итоговой коллегии Минцифры РТ в IT-парке им. Башира Рамеева.

Видео того, как Раису Татарстана вручают подарок опубликовала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.