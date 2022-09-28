Стало известно, как изменится рынок труда Татарстана после частичной мобилизации

Из-за частичной мобилизации на рынке труда в Татарстане возможно краткосрочное падение числа вакансий. Об этом сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«Рынок труда в марте-апреле уже проживал подобное состояние, вызванное началом проведения специальной военной операции и санкционным давлением. Поэтому, скорее всего, мы увидим краткосрочное падение вакансий, сопоставимое с периодом начала весны. Вместе с этим среди работодателей и соискателей никто не сталкивался с ситуациями, вызванными частичной мобилизацией», – сказано в сообщении.

Сегодня в Татарстане открыто около 34 тыс. вакансий, средний уровень конкуренции среди соискателей составляет пять резюме на место. Однако ряд профессиональных сфер испытывают кадровый голод. Предприятиям и организациям требуется рабочий персонал, медики, строители, работники на производство и другие специалисты.

По прогнозу аналитиков, в ближайшие месяцы в России может случиться снижение числа открытых вакансий из-за полной перестройки работы HR-отделов в новых условиях. К примеру, новой нормативной базы. По мнению специалистов, это состояние похоже на пандемический шок.

Озвученный потенциал частичной мобилизации – 300 тыс. человек – преимущественно молодые люди в возрасте 20-24 лет и чуть в меньшей степени люди до 40 лет – самые высокопродуктивные и работоспособные возрастные категории, которые находятся в дефиците в течение последних двух лет. Но на фоне возможного сокращения числа вакансий это вряд ли отразится на уровне конкуренции за рабочие места, она останется на текущем уровне – 5-6 человек на место в целом по стране.

В разрезе отраслей в розничной торговле продолжится подбор кадров в сохраняющихся условиях высокой текучести. В нефтегазовой и остальных сырьевых отраслях объем трудовых ресурсов не так велик, чтобы иметь большое влияние на рынок труда. Транспортная и логистическая отрасли продолжат активно развиваться за счет параллельного импорта, и люди там тоже будут нужны.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в России 21 сентября.