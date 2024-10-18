Стало известно, как будут работать ЗАГСы в Казани во время саммита БРИКС

В период саммита БРИКС в Казани браки будут регистрировать во всех отделах управления ЗАГС на основании заявлений, который подавались ранее. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Интересно, что в период с 22 по 24 октября отношения должны зарегистрировать 57 пар. Торжественные церемонии проведут в Центре семьи «Казан», а также в отделах по ул. Меридианной, Рихарда Зорге, Болотникова.

Отмечается, что молодоженов, их родных и гостей просят приезжать на церемонию заранее в связи с ограничениями движения, которые будут действовать на период саммита.

Причем расторгать браки будут только 22 и 23 октября по предварительной записи на основании ранее поданных заявлений по обоюдному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. Церемонии проведут в ЗАГСе на ул. Меридианная (дом №4).

Зарегистрировать рождение малыша казанцы смогут при выписке из роддомов (РКБ и перинатальный центр при горбольнице №7 им. М. Н. Садыкова).

Также зарегистрировать рождение детей можно в роддомах Клиники медуниверситета (ул. Толстого, 4), в медсанчасти КФУ, акушерском стационаре (ул. Большая Красная, 51), но только 21 и 25 октября.

Зарегистрировать смерть можно будет на территории ул. Н. Ершова, 25 (Арское кладбище).

Однако больше никакие услуги (например, перемена имени, установление отцовства) оказывать в дни саммита БРИКС не будут.

Заявления жители смогут подать на портале госуслуг.

Все дополнительные вопросы насчет регистрации брака в Центре семьи «Казан» можно задать по телефону: +7(843)590-11-53, а по поводу регистрации смерти звонить по номеру: +7(843)264-67-04.