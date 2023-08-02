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Стало известно, как будет выглядеть новое кафе в казанском сквере Толстого
Госкомитет Татарстана по охране объектов культурного наследия представил эскиз нового кафе, которое планируется построить в сквере Толстого в Казани. Это будет двухэтажное здание с баром на 25 посадочных мест, которое разместится на территории в 13 кв.м, пишет KazanFirst со ссылкой на документы.
В общей сложности площадь нового кафе составит 165,6 кв.м. Предполагается, что кафе будет отвечать современным решениям, но при этом здание будут строить по стандартам классической архитектуры. К примеру, его фасад украсят витражами и большими окнами, некоторые стены обработают с использованием природного камня.
Таким образом, кафе станет частью общего пространства и сохранит «культурный слой исторического центра Казани XI-XVIII веков».
Отмечается, что проект уже согласован с государственной историко-культурной экспертизой.
Напомним, «Татар-информ» сообщал, что на реконструкцию сквера Толстого в Казани выделили 65 млн рублей. При этом почти все здания, которые находятся вокруг него, входят в список объектов культурного наследия.
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