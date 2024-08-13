Стало известно, как будет выглядеть казанское «Кольцо» после обновления

Фотографии предоставлены компанией «Магазин Магазинов»

Появились рендеры обновленного казанского торгового центра «Кольцо». Дизайн был разработан студией «ИЮНЬ», сообщается в телеграм-канале компании «Магазин Магазинов».

Работы по реконцепции стартовали 5 августа. Как отмечают в компании, интерьер ждет кардинальное преображение – общие зоны будут преобразованы в соответствии с современными тенденциями, изменится и количество арендаторов.

При этом в ходе реконцепции торговый центр продолжит свою работу в обычном режиме.

Фотографии предоставлены компанией «Магазин Магазинов»