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Общество 13 августа 2024 14:32

Стало известно, как будет выглядеть казанское «Кольцо» после обновления

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Стало известно, как будет выглядеть казанское «Кольцо» после обновления
Фотографии предоставлены&nbsp;компанией&nbsp;«Магазин Магазинов»

Появились рендеры обновленного казанского торгового центра «Кольцо». Дизайн был разработан студией «ИЮНЬ», сообщается в телеграм-канале компании «Магазин Магазинов».

Работы по реконцепции стартовали 5 августа. Как отмечают в компании, интерьер ждет кардинальное преображение – общие зоны будут преобразованы в соответствии с современными тенденциями, изменится и количество арендаторов.

При этом в ходе реконцепции торговый центр продолжит свою работу в обычном режиме.

Фотографии предоставлены компанией «Магазин Магазинов»

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