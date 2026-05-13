news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 13 мая 2026 15:12

Стало известно имя нового главного тренера «Трактора»

Читайте нас в
Телеграм
Стало известно имя нового главного тренера «Трактора»
Фото: hctraktor.org

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин сообщил, что новым главным тренером команды станет канадский специалист Скотт Гордон. Ранее клуб объявил об уходе Евгения Корешкова.

«Буквально на днях мы достигли договорённости со Скоттом Гордоном. У него огромный опыт как главного тренера, так и ассистента в различных лигах. Все шаги по составу будут приниматься с учётом его мнения», — сказал Савин.

Он также ответил на критику о зацикленности на иностранцах. «Мы не зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты. Главный тренер — это ключевая позиция, и важно, чтобы специалист был сильным», — добавил гендиректор для «РБ Спорт».

#ХК Трактор #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Смертность достигает 40%: что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия?

Смертность достигает 40%: что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия?

12 мая 2026
В Свияжске обновят туристические маршруты и общественные пространства

В Свияжске обновят туристические маршруты и общественные пространства

13 мая 2026
Новости партнеров