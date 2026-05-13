Стало известно имя нового главного тренера «Трактора»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин сообщил, что новым главным тренером команды станет канадский специалист Скотт Гордон. Ранее клуб объявил об уходе Евгения Корешкова.

«Буквально на днях мы достигли договорённости со Скоттом Гордоном. У него огромный опыт как главного тренера, так и ассистента в различных лигах. Все шаги по составу будут приниматься с учётом его мнения», — сказал Савин.

Он также ответил на критику о зацикленности на иностранцах. «Мы не зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты. Главный тренер — это ключевая позиция, и важно, чтобы специалист был сильным», — добавил гендиректор для «РБ Спорт».