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Общество 19 мая 2024 11:13

Стало известно, где в Казани построят Республиканский кожно-венерологический диспансер

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Стало известно, где в Казани построят Республиканский кожно-венерологический диспансер
Фото: https://t.me/arch_elena

Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер появится на перекрестке улиц Шаляпина и Спартаковской. Об этом в своем телеграм-канале написала главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева.

Она напомнила, что ранее предлагались другие варианты для размещения нового здания: на месте бывшего ресторана «Акчарлак» по улице Ершова и на улице Декабристов.

«На каждое место архитекторы ТИГП выполняли полноценные эскизные проекты, однако эти места по многим объективным причинам были неподходящими. Третье место оказалось самым удачным: это улица Шаляпина (перекресток со Спартаковской)», — написала автор публикации.

Также архитектор опубликовала эскизы будущего здания. Кожвендиспансер будет включать два отделения с детским и взрослым стационарами. От линии застройки объект будет отделен сквером. Однако с этой стороны здание украсят ступенчатые откосы, фактуры и поверхности, в том числе имитирующие кожу, и другие элементы декора.

#Строительство
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