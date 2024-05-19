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Стало известно, где в Казани построят Республиканский кожно-венерологический диспансер
Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер появится на перекрестке улиц Шаляпина и Спартаковской. Об этом в своем телеграм-канале написала главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева.
Она напомнила, что ранее предлагались другие варианты для размещения нового здания: на месте бывшего ресторана «Акчарлак» по улице Ершова и на улице Декабристов.
«На каждое место архитекторы ТИГП выполняли полноценные эскизные проекты, однако эти места по многим объективным причинам были неподходящими. Третье место оказалось самым удачным: это улица Шаляпина (перекресток со Спартаковской)», — написала автор публикации.
Также архитектор опубликовала эскизы будущего здания. Кожвендиспансер будет включать два отделения с детским и взрослым стационарами. От линии застройки объект будет отделен сквером. Однако с этой стороны здание украсят ступенчатые откосы, фактуры и поверхности, в том числе имитирующие кожу, и другие элементы декора.
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